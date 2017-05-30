Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, devam eden hafif veya orta şiddette mide ağrısı çekenleri, kalp krizi riskine karşı uyarıyor



Midede hissedilen ağrı, günümüzün ölümle sonuçlanabilen en ciddi sağlık problemlerinden kalp krizinin de habercisi olabiliyor. Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, devam eden hafif veya orta şiddette mide ağrısı çekenleri, kalp krizi riskine karşı uyarıyor.







kaynak:sabah