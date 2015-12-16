Microsoft'un son dönemlerde sıkça üzerinde durduğu OneDrive bulut depolama servisinde yapılan değişiklik sonrasında ücretsiz depolama alanları 5 GB'a düşürülecek. Bu haberimizde nasıl 15 GB alan elde edebileceğiniz anlatıyoruz.



Microsoft'un son dönemlerde sıkça üzerinde durduğu OneDrive bulut depolama servisinde yapılan değişiklik sonrasında ücretsiz depolama alanları 5 GB'a düşürülecek. Bu haberimizde nasıl 15 GB alan elde edebileceğiniz anlatıyoruz.



Microsoft'un OneDrive bulut depolama servisi, kullanıcıların ilgisini çekmek amacıyla 15 GB ücretsiz depolama alanı veriyordu. Ancak bu kapasite geçtiğimiz ay değiştirilmiş 5 GB'a düşürülmüştü. Eğer OneDrive'ı aktif olarak kullanıyorsanız, bu değişiklik sizi etkileyecektir. Microsoft, kullanıcıların şikayetleri üzerinde eski kullanıcılarına bir ayrıcalık tanıyor.



Microsoft'tan Douglas Pearce, eski kullanıcıların 15 GB kullanmaya devam etmeleri için bir ayrıcalık tanıdıklarını duyurdu. Microsoft tarafından yayınlanan bir bağlantıyı ziyaret edip, ilgili sayfaya Microsoft hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonrası ile oldukça kolay. Buraya giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan butona tıklıyorsunuz ve hesabınız 5 GB'a düşürülmüyor.



Eğer haberimizin sonunda vereceğimiz bağlantıya tıklamazsanız, 31 Ocak 2016 tarihinde OneDrive hesabınız 5 GB'a düşürülecek. Böyle bir durumda tabii ki OneDrive'ın artık sizin için bir cazibesi kalmayacak. Ancak eğer bağlantıdan giriş yaparsanız, ömür boyu 15 GB kullanmaya devam edeceksiniz. 15 GB depolama alanı da bana yetmez diyorsanız, Microsoft 100 GB'ı 4 TL'den, 200 GB'ı 8 TL'den, 1 TB alanı Office 365 üyeliği ile birlikte aylık 23 TL'den satıyor.



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