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one plus 5 kamerası nasıl konumlandırılacak?

ONE PLUS 5 KAMERASI NASIL KONUMLANDIRILACAK?

Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden OnePlus'ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modeli OnePlus 5 bir kez daha ortaya çıktı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:26
Puan Ver : One Plus 5 Kamerası Nasıl Konumlandırılacak?(6/10)6


Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden OnePlus'ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modeli OnePlus 5 bir kez daha ortaya çıktı.



OnePlusşu aralar yeni amiral gemisi modeliyle hayli meşgul. Çinli üreticinin önümüzdeki günlerde tanıtması beklenilen yeni amiral gemisi modeli OnePlus 5, özellikleri ve fiyatıyla şimdiden ilgi odağı olmuş durumda.



OnePlus 5'in bu kadar merakla beklenmesinin en önemli nedeni, hiç kuşkusuz fiyatı. Snadpragon 835yonga setini taşıyan telefonların 700 doların üstünde fiyatlardan satışa sunulduğu Avrupa ve Amerika'da,OnePlus 5'in agresif fiyat politikası ile fark yaratması bekleniyor.



OnePlus 5sadece fiyatıyla değil, tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekecek. Zira firmanın CEO'su, yeni amiral gemisi modellerinin şimdiye kadarki en ince üst segment model olacağını iddia ediyor. OnePlus 5'in geçtiğimiz günlerde OnePlus 3T altındaki fotoğrafı da bu durumun net bir göstergesi.



OnePlus 5hakkında merak edilen bir diğer konu ise telefonun kamera yerleşimi. Son sızıntılarla birlikte OnePlus 5'te çift ana kamera kullanılacağı kesinleşmişti. Peki bu kameranın yerleşimi nasıl olacak?



Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir görsele göre, telefondaki kamera yerleşimi yatay olarak konumlandırılmış olacak. Yani kabaca iPhone 7 Plus'takine benzer bir kamera yerleşiminin olacağını dile getirebiliriz.



Kısa süre önce sızdırılan bazı raporlarda kameranın telefonun orta kısmında ve dikey olarak konumlandırılacağı iddia edilmişti. Weibo'da ortaya çıkan görsel, durumun pek de böyle olmadığını gösteriyor.



 



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