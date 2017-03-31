ÖNDER: PAZARTESİ GÜNÜ BEKİR BOZDAĞ İLE GÖRÜŞECEĞİZ
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Adalet Bakanı, ısrarlı randevularımıza yanıt verdi. Pazartesi günü ben ve Pervin Buldan kendisiyle görüşeceğiz" dedi.
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Adalet Bakanı, ısrarlı randevularımıza yanıt verdi. Pazartesi günü ben ve Pervin Buldan kendisiyle görüşeceğiz" dedi.
kaynak:t24
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