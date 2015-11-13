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ÖNCE YEMİN SONRA GÖREV


ÖNCE YEMİN SONRA GÖREV
Tarih : 13 Kasım 2015, 10:24
Puan Ver : Önce Yemin Sonra Görev(7/10)8


AK Parti'de yemin töreni ve hükümetin kuruluşuyla ilgili yapılan planlama çerçevesinde, 17 Kasım Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda yemin töreni gerçekleştirilecek.



Geçmiş uygulamalarda, öncelik, “engelli” milletvekillerine tanınılırken, bu sefer bir ilk yaşanacak ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, yemin töreni başladığında ilk olarak kürsüye çıkarak yemin edecek olan isim olacak. AK Parti grubu, diğer parti gruplarıyla da görüşerek, Davutoğlu'nun öncelikli yemin etmesi konusunda olumlu görüşlerini aldı.








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