

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Trakya kesimi ile akşam saatlerinden sonra Marmara bölgesi ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Yağışların; Marmara bölge geneli ve Kıyı Ege ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor." denildi.