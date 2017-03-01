

Aslında yeme eylemini biz kendimiz değil bu eylemi hücrelerimiz gerçekleştiriyor. Yiyeceği ağzımıza atmamız, yiyeceğin çiftlikten markete oradan da ağzımıza gönderilmesinin devamı niteliğindedir; yiyecek daha sonrasında kan akışımız aracılığıyla hücrelerimize taşınır. Yeme eylemini gerçek anlamda gerçekleştirenler hücrelerimizdir ve kendilerini yenilemek için yağ ve bileşenlerine ihtiyacı vardır.







Hücreler enerji ihtiyacı için yalnızca iki kaynağa ihtiyaç duyarlar. Şeker ya da yağ tüketebilirler. Hücre sağlığı ve kendi sağlığınız birincil olarak hücrelerin yaktığı yakıtlarla belirlenir.







Sağlığımızı korumayı tek bir cümlede özetlemek gerekirse; sağlık ve yaşam, bir insanın yaşamı boyunca şekere karşın yaktığı yağ oranıyla belirlenir. Bir kişi enerji kaynağı olarak ne kadar çok yağ yakarsa bir o kadar sağlıklı olur ve uzun yıllar yaşama ihtimali bir o kadar artar. Bunun karşılığında bir insan ne kadar çok şeker yakarsa, hastalıklara yakalanma ve yaşam ömrünün kısa olma ihtimali bir o kadar artar.







Bir kişi yağ yakmayı ve yağ yakıcı haline gelmeyi nasıl öğrenir? Birincil enerji kaynağını şekerden yağa nasıl çevirir?







Bir işten en iyi verimi onu sıkça yaparak alırız. Sık sık tenis ya da golf oynayarak iyi bir tenisçi ya da golfçu olabilirsiniz. Tıpkı bu örneklerde olduğu gibi vücudunuz da sıkça yağ yakarak yağ yakmaya alışır. Bu bir adaptasyondur. Ancak insanların çoğu şeker yakmaya alışkındır; çünkü bu güne kadar siz fark etmeden vücudunuzu bir şeker bağımlısı haline getirmişsinizdir.







kaynak:sabah