Konya'da sağlık memuru F.K. (24) hakkında, geçen yıl sosyal medya üzerinden tanışıp, arkadaş olduğu lise öğrencisi B.D.'nin kendisine tecavüz ettiğini iddia edip, şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Geçen yıl 17 yaşında olan B.D., F.K.'nin yemek yeme bahanesiyle kendisini evine götürüp, tecavüz ettiğini, ardından da evlenme vaadiyle yeniden bir araya geldiklerini, ancak 10 ay sonra kendisinden ayrıldığını söyledi.

ÖNCE TECAVÜZ ETTİ SONRA EVLENELİM DİYE KANDIRDI

Bu yıl lise son sınıfta okuyan B.D., geçen yıl sosyal medya üzerinden sağlık memuru F.K. ile tanışıp arkadaş oldu. F.K., B.D.'yi yemek yeme bahanesiyle yalnız yaşadığı evine götürdü. F.K., evde kıyafetlerini çıkarıp, B.D.'ye birlikte olmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alan F.K, iddiaya göre genç kıza tecavüz etti. Olayın ardından ikili ayrıldı. Yaklaşık 1.5 ay sonra B.K. ile buluşan F.K., iddiaya göre, "Seninle evleneceğim. Bana güvenebilirsin. Seni bırakmayacağım" deyince, ikili yeniden bir araya geldi. F.K., zaman zaman genç kızı dövüp cinsel ilişkiye zorladı.

KENDİSİNDEN AYRILINCA, ŞİKAYETÇİ OLDU

10 ay süren ilişkinin ardından F.K., yaklaşık 1,5 ay önce B.D.ye, "Ben bu sorumluluğu alamam. Senin bakire olduğunu bilmiyordum. Bu yanlışı yapmak bana yakışmadı. Bu bana ağır geldi" diyerek genç kızdan ayrıldı. Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirten B.D., geçen 2 Şubat günü Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'cinsel istismar, yaralama ve tehdit' suçlarından F.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine F.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

"BAZEN DÖVEREK İLİŞKİYE ZORLUYORDU"

Suç duyurusunda yaşadıklarını anlatan B.D., "F.K. ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Sağlık sektöründeydi. Sosyal medyadan tanışıp önce arkadaş, daha sonra sevgili olduk. Geçen sene yemek için onun evine gittik. Eve gidince, seninle birlikte olmak istiyorum, diyerek üzerindekileri çıkarmaya başladı. Ne yapıyorsun, dediğimde; seni istiyorum, diyordu. Ben itiraz etmeme rağmen, zorla ilişkiye girdi. Seninle evleneceğim, seni hiç bırakmayacağım, diyordu. Aileme söyleyemedim. Daha sonraki süreçte bazen döverek benimle ilişkiye giriyordu. En son olarak yaptıklarından pişman olduğunu, bunun kendisine yakışmadığını, bu sorumluluğu alamadığını söyleyip benden ayrıldı."

GELİNLİK PROVASI BİLE YAPTI

Kendisini evleneceklerine inandırdığını, hatta gelinlik bile deneğini belirten B.D., "Ona inanmak zorundaydım. Gelinlik bile denedim. Bu olaylardan sonra okula bile gidemedim. Kimsenin yüzüne bakamadım. Toparlanmakta güçlük çektim" dedi.

Kaynak: haberinburada