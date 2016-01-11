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ÖNCE TATİL DENDİ SONRA İPTAL EDİLDİ


ÖNCE TATİL DENDİ SONRA İPTAL EDİLDİ
Tarih : 11 Ocak 2016, 09:56
Puan Ver : Önce Tatil Dendi Sonra İptal Edildi(6/10)5


Valilik tarafından yapılan açıklamada, 11 Ocak günü tüm ilçelerdeki okullarda eğitime devam edileceği bildirilirken, tatilin neden ertelendiği konusunda ise bilgi verilmedi.



Daha önce Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde yaşanan grip salgını nedeniyle 11 Ocak günü tüm ilçelerdeki okullarda bir günlüğüne eğitime ara verildiği bildirilmişti.



 








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