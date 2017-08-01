Antalya''nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı otelden yapılan yangın ihbarıi dehşeti ortaya çıkardı. Yanan odada İranlı turist Jafar P. yaralı bulundu. Jafar P.'nin kız arkadaşı İranlı Nagar A. ile otel odasını ateşe veren Mehmet T. gözaltına alındı.

5 yıldızlı otelin 8. katı korkunç bir kavgaya sahne oldu. İranlı turistle Mehmet T.'nin tartışması kavga dönüştü. Hızını alamayan Mehmet T. otel odasını ateşe verdi.

YANAN ODADA TAMAMEN ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında 5 yıldızlı bir otelin 8. katındaki odanın yandığına ilişkin itfaiyeye ihbar yapıldı. Otele gelen ekipler yangına müdahale ederken, odada kalan İranlı Jafar P. koridorda bulunan acil yangın çıkış noktasında yerde yaralı ve tamamen çıplak halde yatarken bulundu. Odadaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili jandarmaya haber verildi.

VÜCUDU YANAN İRANLI TURİSTİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Otele jandarmayla birlikte gelen sağlık ekipleri yaralı Jafar P.'ye müdahale ederek ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yoğun bakımda tedaviye alınan Jafar P.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

TURİSTİN SEVGİLİSİ ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Olayı soruşturan jandarma,Jafar P.'nin kız arkadaşı İranlı Nagar A.'nın ifadesine başvurdu. Nagar A., ifadesinde aynı otelde Türk tatilci Mehmet T. ile sevgilisi Jafar P. arasında bilmediği nedenle kavga çıktığını, Mehmet T.'nin kavga sırasında Jafar P.'nin kafasına içki şişesiyle vurarak yaraladığını, kaldıkları odayı da ateşe verdiğini iddia etti. Vücudunda yanık ve boğuşma izleri olan Nagar A.'nın çelişkili ifadeleri dikkati çekti. Jandarma Nafar A. ile Mehmet T.'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: haberinburada