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ÖNCE KAHVE, SONRA MANTI...


ÖNCE KAHVE, SONRA MANTI...
Tarih : 16 Kasım 2015, 15:25
Puan Ver : Önce Kahve, Sonra Mantı...(10/10)11


Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Kaya  Belek Otel yanında 2 bin metrekaresi kapalı, 4 bin metrekare alandaki "G20 Home  Kültür Alanı" oluşturuldu.

 

  Emine Erdoğan'a alana gelirken kızı Sümeyye Erdoğan'ın yanı sıra  Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva, IMF Başkanı  Christine Lagarde'ın eşi Xavier Giocanti ve çeşitli ülke liderlerinin eşleri de  eşlik etti.

 

  Türk kahvesi stantında Emine Erdoğan ve beraberindekilere önce Türk  kahvesinin pişirilme şekli anlatıldı, ardından kum ocağında pişirilen Türk  kahvesi ikram edildi.










Etiketler: Önce  Kahve  Sonra  Mantı    haber

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