ÖNCE KAHVE, SONRA MANTI...
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Kaya Belek Otel yanında 2 bin metrekaresi kapalı, 4 bin metrekare alandaki "G20 Home Kültür Alanı" oluşturuldu.
Emine Erdoğan'a alana gelirken kızı Sümeyye Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva, IMF Başkanı Christine Lagarde'ın eşi Xavier Giocanti ve çeşitli ülke liderlerinin eşleri de eşlik etti.
Türk kahvesi stantında Emine Erdoğan ve beraberindekilere önce Türk kahvesinin pişirilme şekli anlatıldı, ardından kum ocağında pişirilen Türk kahvesi ikram edildi.
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