ÖNCE GEMEREK SONRA YARGITAY
Yargıtay'ın, MHP'deki olağanüstü kurultay toplanmasına ilişkin davadaki kararını mayıs ayı içinde vereceğini açıklamasının ardından muhalifler yeni strateji belirledi.
Muhalifler, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kongrenin durdurulmasına ilişkin kararına itirazın 3. İcra Müdürlüğü tarafından bugün karara bağlanması halinde, 15 Mayıs'ta olağanüstü kongreyi gerçekleştirecek.
MHP'de olağanüstü kongre isteyen ve genel başkanlık için adaylıklarını açıklayan eski milletvekilleri Meral Akşener, Koray Aydın, Sinan Oğan ile Ümit Özdağ, dün bir araya gelerek olağanüstü kongre sürecini değerlendirdi.
2 saat süren görüşme sonrasında dört adayın da imzaladığı, “Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nce hukuka aykırı şekilde verilen tedbir kararına ilişkin, Ankara 25. İcra Müdürlüğü'nce yapılan işlemlerin iptali talebi ile Ankara 3. İcra Mahkemesi nezdinde şikayette bulunulmuştur. Bahse konu şikayetin 13 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar kabulü halinde, MHP Olağanüstü kongremiz daha önce belirlendiği şekliyle 15 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecektir. Aksi halde, Yargıtay 18. Hukuk Dairesince kararın Mayıs ayı içerisinde verileceği netleşmiş olması sebebiyle, olağanüstü kongremizi kararın çıkmasına müteakip çağrı heyetimizce belirlenecek bir tarihte yapılması değerlendirilmiştir” açıklaması yapıldı.
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