O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

önce gemerek sonra yargıtay

ÖNCE GEMEREK SONRA YARGITAY

Yargıtay'ın, MHP'deki olağanüstü kurultay toplanmasına ilişkin davadaki kararını mayıs ayı içinde vereceğini açıklamasının ardından muhalifler yeni strateji belirledi.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 12:54
Puan Ver : Önce Gemerek Sonra Yargıtay(6/10)6


Muhalifler, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kongrenin durdurulmasına ilişkin kararına itirazın 3. İcra Müdürlüğü tarafından bugün karara bağlanması halinde, 15 Mayıs'ta olağanüstü kongreyi gerçekleştirecek.





MHP'de olağanüstü kongre isteyen ve genel başkanlık için adaylıklarını açıklayan eski milletvekilleri Meral Akşener, Koray Aydın, Sinan Oğan ile Ümit Özdağ, dün bir araya gelerek olağanüstü kongre sürecini değerlendirdi.



2 saat süren görüşme sonrasında dört adayın da imzaladığı, “Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nce hukuka aykırı şekilde verilen tedbir kararına ilişkin, Ankara 25. İcra Müdürlüğü'nce yapılan işlemlerin iptali talebi ile Ankara 3. İcra Mahkemesi nezdinde şikayette bulunulmuştur. Bahse konu şikayetin 13 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar kabulü halinde, MHP Olağanüstü kongremiz daha önce belirlendiği şekliyle 15 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecektir. Aksi halde, Yargıtay 18. Hukuk Dairesince kararın Mayıs ayı içerisinde verileceği netleşmiş olması sebebiyle, olağanüstü kongremizi kararın çıkmasına müteakip çağrı heyetimizce belirlenecek bir tarihte yapılması değerlendirilmiştir” açıklaması yapıldı.








Etiketler: Önce  Gemerek  Sonra  Yargıtay    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER