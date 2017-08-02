ÖNCE ELİNİ KAPTIRDI, KURTARAMAYINCA VÜCUDUNDA KIRILMAYAN KEMİK KALMADI
Çin'de bir fabrikada korkunç bir kaza yaşandı. Fabrikadaki bir işçi önce elini, sonra da tüm vücudunu makineye kaptırdı. Vücudundaki kemiklerin neredeyse tamamı kırılarak ağır yaralanan talihsiz işçi apar topar hastaneye kaldırıldı.
VÜCUDUNDA KIRILMAYAN KEMİK KALMADI
İşçilerden biri, elini makineye kaptırdı. Silindir aksamı bir anda adamı döndürmeye başladı. Feci kazada talihsiz işçi, vücudundaki kemiklerin büyük kısmının kırılması sonucu ağır şekilde yaralandı. Yaralı, işçi arkadaşlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Roma, Efsane Futbolcuları Totti'nin Son Maçtaki Formasını Uzaya Gönderdi
- Trabzonspor'a Dönen Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye Şike Göndermesi Yaptı
- Spartak Moskova, Fenerbahçeli Roman İçin Yaptığı Teklifi Arttırdı
- Fikret Orman'dan Demirören'e: 10 Milyon Lira Verin Şenol Güneş'i Alın
- Emenike'nin Gollerimi Buraya Sakladım Açıklaması Fb'lileri Kızdırdı
DÜNYA HABERLERİ
- Prenses Diana'nın Gizli Kayıtları İngiltere'yi Karıştırdı
- Hendeğe Düşen Kangurunun İmdadına İşçiler Böyle Yetişti
- Resmen Açıklandı! İşte Pakistan'ın Yeni Başbakanı
- Abd, Esad Ve İran'a Kapıyı Gösterdi, Rusya'ya Nükleer Mesaj Verdi
- Bilim Adamları, Dünya'ya En Yakın Gezegenin Yaşama Elverişli Olmadığını Açıkladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar