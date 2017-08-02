Katar, 7 Savaş Gemisi Siparişi Verdi
Roma, Efsane Futbolcuları Totti'nin Son Maçtaki Formasını Uzaya Gönderdi
Yaş Toplantısı Sona Erdi! 3 Kuvvet Komutanı Da Değişti
Darbeciler Hapiste İmaj Değiştirdi
Suudi Arabistan, Kuracağı Tatil Beldelerinde Kıyafet Yasağını Kaldıracak
Trabzonspor'a Dönen Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye Şike Göndermesi Yaptı
Yaş'ta İlk Kez Başbakan'ın Konuşması Basınla Paylaşıldı
Spartak Moskova, Fenerbahçeli Roman İçin Yaptığı Teklifi Arttırdı
Önce Elini Kaptırdı, Kurtaramayınca Vücudunda Kırılmayan Kemik Kalmadı
Ayosafya'ya Gelen İki Kişi Aniden Namaza Durdu
Prenses Diana'nın Gizli Kayıtları İngiltere'yi Karıştırdı
Fikret Orman'dan Demirören'e: 10 Milyon Lira Verin Şenol Güneş'i Alın
Müritlerinin Öldürdüğü Hoca Davasında Yıllar Sonra Beraat Kararı
Filmleri Aratmayan Operasyon! Polis, Polisi Böyle Gözaltına Aldı
Vajinismus Kader Değildir, Çözümü Mümkün!
Antalya Demir Ağlarla Örülüyor
Yol Yapım Çalışmasında Roma Dönemine Ait 2000 Yıllık Mezar Bulundu
Tarihi Yaş Zirvesi Başladı! İşte İlk Fotoğraf
Emenike'nin Gollerimi Buraya Sakladım Açıklaması Fb'lileri Kızdırdı
Aldatıldığını Düşünen Hamile Akademisyen Hastanenin Penceresinden Atladı

ÖNCE ELİNİ KAPTIRDI, KURTARAMAYINCA VÜCUDUNDA KIRILMAYAN KEMİK KALMADI


Önce Elini Kaptırdı, Kurtaramayınca Vücudunda Kırılmayan Kemik Kalmadı
Tarih : 02 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : Önce Elini Kaptırdı, Kurtaramayınca Vücudunda Kırılmayan Kemik Kalmadı(9/10)5

Çin'de bir fabrikada korkunç bir kaza yaşandı. Fabrikadaki bir işçi önce elini, sonra da tüm vücudunu makineye kaptırdı. Vücudundaki kemiklerin neredeyse tamamı kırılarak ağır yaralanan talihsiz işçi apar topar hastaneye kaldırıldı.

VÜCUDUNDA KIRILMAYAN KEMİK KALMADI

İşçilerden biri, elini makineye kaptırdı. Silindir aksamı bir anda adamı döndürmeye başladı. Feci kazada talihsiz işçi, vücudundaki kemiklerin büyük kısmının kırılması sonucu ağır şekilde yaralandı. Yaralı, işçi arkadaşlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Önce  Elini  Kaptırdı  Kurtaramayınca  Vücudunda  Kırılmayan  Kemik  Kalmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER