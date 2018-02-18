ÖNCE DUVARA ÇARPTILAR, YANARAK CAN VERDİLER!
Tokat'ta, bir otomobilin istinat duvarına çarparak alev alması sonucu araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.
Tokat'ta istinat duvarına çarpan otomobil alev aldı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, Ahmet Paray idaresindeki, 60 AP 665 plakalı otomobil, Tokat, Niksar Karayolu Gökdere Köyü mevkisinde istinat duvarına çarptı.
YANARAK CAN VERDİLER
Çarpmanın etkisiyle alev alan araçtaki sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi olay yerinde yanarak, yaşamını yitirdi.
Cesetlerin Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından araçtan çıkarılacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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