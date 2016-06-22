ÖNCE ÇARMIHA GERDİLER SONRA...
Vahşette sınır tanımayan IŞİD görenleri hayretler içinde bırakan dehşetlerine yenisini ekledi.
IŞİD'in Suriye'deki başkenti Rakka'da başkaları hesabına casusluk yapmakla suçlanarak idama mahkum edilen Muhammed El Kadri adlı bir genç, kentin en kalabalık meydanlarından birinde, önce çarmıha gerildi.
Daha sonra bir infazcı elindeki bıçağı gencin kalbine sapladı ve son olarak da başka bir cellat tabancayla kurbanın alnına ateş etti.
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