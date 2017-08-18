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Önce At Yarışı İzledi, Sonra Kızına Tecavüz Eden Genci Öldürdü

ÖNCE AT YARIŞI İZLEDİ, SONRA KIZINA TECAVÜZ EDEN GENCİ ÖLDÜRDÜ

Adana'da kızına tecavüz ettiğini ileri sürdüğü şahsı öldüren babanın, cinayet anı ve cinayetten önce gittiği ganyan bayiinde at yarışı izlemesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 12:40
Puan Ver : Önce At Yarışı İzledi, Sonra Kızına Tecavüz Eden Genci Öldürdü(9/10)5

Adana'da kızına tecavüz ettiğini ileri sürdüğü şahsı öldüren babanın, cinayet anı ve cinayetten önce gittiği ganyan bayiinde at yarışı izlemesi kameralara takıldı.

"SEN KIZIMA TECAVÜZ ETTİN" DEYİP 4 EL ATEŞ ETTİ

Olay, 14 Ağustos günü Yüreğir'e bağlı Yavuzlar Mahallesi'ndeki Kışla Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; teknik servis elemanı olarak çalışan M.R.Y. (17), teknik bir arızayı gidermek amacıyla kendisine verilen adrese doğru yola çıkmak için iş yerinden çıkıp servis aracına bindi. M.R.Y., çalıştığı iş yerine ait 01 GK 306 plakalı aracın arka kısmına binip, yola çıkmak üzereyken, bir anda elindeki silahla aracın yanına gelen Emrah B., kapıyı açıp "Sen kızıma tecavüz ettin, senin yüzünden psikolojik tedavi görüyor" diye bağırarak gencin üzerine 4 el ateş etti. Bu arada çocuğun çalışma arkadaşları şok geçirip korkarak kaçışmaya başladı. Zanlı baba ise elinde silahla olay yerinden çok sakin bir şekilde uzaklaşırken, birden silahı diğer çalışanlara doğrultuyor, bunun üzerine çalışanlar kaçmaya başlıyor. Emrah B, olay yerinden biraz gittikten sonra tekrar aracın yanına gelerek çocuğa ateş etmeye devam etti. Daha sonra da zanlı hiçbir şey olmamış gibi sakin sakin olay yerinden uzaklaştı. Bu arada bir kadın baygınlık geçirdi. Yaralı ise hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

CİNAYETTEN ÖNCE AT YARIŞI İZLEDİ

Zanlı babanın, cinayetten önce olay yerine yakın olan ganyan bayiinde bir süre at yarışı izleyerek zaman geçirdiği ortaya çıktı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Öfkeli babanın cinayetten önce diğer çalışanlara da silah doğrultması güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan Emrah B., sorgusunun ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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