ÖNCE ARACININ LASTİKLERİNİ KESTİLER SONRA DA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Elazığ'da otomobilinin lastikleri bıçakla patlatılan şahıs, aracına bakmaya indiğinde silahla vuruldu.
Elazığ'da gecenin karanlığında yaşanan olay mahallede paniğe sebep oldu. Aracının lastikleri bıçakla kesilen şahıs, sokağa çıkıp aracını kontrol etmek isterken silahlı saldırıya uğradı.
LASTİKLERİN KESİLDİĞİNİ DUYUNCA SOKAĞA ÇIKTI
Olay, gece saatlerinde merkez Mustafapaşa Mahallesi Mızrak Sokak'ta meydana geldi. F.A. evde ailesi ile birlikteyken komşuları tarafından kimliği belirlenmeyen bir kişinin 23 HC 457 plakalı aracının sol ön ve arka tekerleklerini bıçakla patlattığını öğrendi.
MASKELİ BİR KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI
Aracına bakmaya giden F.A.'ya henüz kimliği belirlenemeyen maskeli bir şahıs, tabanca ile ateş ederek kaçtı. Olayda F.A. bacağına isabet eden iki kurşunla yaralandı. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili polis kaçan maskeli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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