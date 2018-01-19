ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARINDA BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI DEVREYE GİRDİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ön ödemeli konut ve devre mülk tatil satışlarında, tüketici ödemelerini teminat altına alan "bina tamamlama sigortası poliçeleri"ni düzenlemeye aldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli sonradan teslimli konut satışlarında, konut üretenlerin çeşitli nedenlerle projeleri tamamlayamadan piyasadan çekilmeleri durumunda, tüketicilerin mağduriyet yaşadığı belirtildi. Bu doğrultuda ön ödemeli konut ve devre tatil satışlarında tüketici ödemelerini teminat altına alan "bina tamamlama sigortası poliçeleri" düzenlenmeye başlandı.
YÖNETMELİKTE DÜZENLEME YAPILDI
Bakanlık tarafından "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun", "Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik" ve "Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği"nde yapılan düzenlemelerin, satışa başlamadan önce tüketici ödemelerini güvenceye almak için bina tamamlama sigortası yaptırma veya diğer teminat ve şartları sağlama yükümlülüğü getirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
ÖDEMELER TEMİNAT ALTINA ALINACAK
"Bina tamamlama sigortasına ilişkin genel şartlar, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünce yayımlanarak 16 Mart 2015'te yürürlüğe girdi ancak sigorta ürününden ziyade banka ürününe benzemesi nedeniyle ürünün hazırlık ve uygulamaya girme süreci beklenenden daha uzun bir zaman aldı. Yapılan girişimler neticesinde bina tamamlama sigortası, sektör tarafından uygulanmaya başlandı. Ön ödemeli konut ve devre tatil satışlarında tüketici ödemelerini teminat altına alacak, teminat türlerinden biri olan bina tamamlama sigortası poliçeleri düzenlenmeye başlandı. Bina tamamlama sigortasının, ön ödemeli konut ve devre tatil sektöründe oluşan güven sorununu ortadan kaldıracağı, ayrıca konut geliştiricileri tarafından satışları özendirici bir araç olarak kullanılabileceği düşünülüyor."
Kaynak: haberinburada
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