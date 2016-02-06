

Suriye'de Esad birliklerinin Rus jetlerinin desteğiyle Halep kırsalında başlattığı operasyonun ardından Azez'in köylerinden Kilis sınırındaki mayınlı alanlara yığılan binlerce Suriyeli, Esselame Sınır Kapısı'na yönlendirildi. Suriyelilerin bir bölümü, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın inşa ettiği kamplardaki boş alanlara yerleştirildi. Türkiye'nin Öncüpınar Sınır Kapısı'nın 3 kilometre karşısında bulunan Esselame'de binlerce Suriyelinin endişeli bekleyişi devam ederken, Suriyelilerin kafileler halinde sınıra göçü dün de sürdü.







TELDEN GEÇMEYE ÇALIŞANLAR OLDU







Azez çevresindeki köylerden önceki gece gelen Suriyeli bir grubun, arabalarıyla ve yaya olarak ulaştıkları Kilis'in sınır köyü Arpakesmez'den telleri aşarak Türkiye'ye girmeye çalıştığı öğrenildi. Güvenlik güçleri tarafından engellenen Suriyeli grubun, Esselama Sınır Kapısı'na yönlendirildiği belirtildi. Azez'den Halep'e uzanan koridorun kesilmesi üzerine, yaklaşık 20 bin kişi Halep'in kuzeyindeki Azez'e, 10 bin kişi de şehrin batı kırsalına doğru yer değiştirdi.