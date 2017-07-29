OMUZUNDAKİ ÖRÜMCEĞE ALDIRIŞ ETMEDEN HABER SUNMAYA DEVAM EDEN SPİKER FENOMEN OLDU
Amerika Texas'ta işçi protestolarını sunan kadın muhabirin üzerine bir örümcek kondu. Kadın spiker ise, omuzundan koluna doğru gezinti yapan örümceğe hiçbir tepki vermeden haberi sunmaya devam etti.
HABERLER.com / Amerika Texas'ta işçi protestolarını sunan kadın muhabir Shannon Murray, omuzuna gelen örümceğe aldırış etmeden haberi sunmaya devam etti.
"ÖRÜMCEĞİ FARK ETMEDİM"
Yaptığı hareketten dolayı alkışlanan kadın spiker, daha sonra yaptığı açıklamada omuzunun üzerine konan ve ardından yürüyerek kollarının üzerine çıkan örümceği fark etmediğini söyledi.
KANAL VİDEOYU PAYLAŞTI
Çalıştığı Fox 4 News kanalı kadın spikerin profesyonelliğini göstermek için videoyu Facebook sayfasında paylaştı.
FACEBOOK KULLANICISI YAZDI: OMZUNDA ÖRÜMCEK VAR
Murray ise canlı sunduğu programda bir Facebook kullanıcısının kendisine "omuzunun üzerinde örümcek var" diye yazmasından sonra örümceği fark ettiğini ifade etti.
Murray'ın bir meslektaşı ise, örümceği fark etmesi halinde bu kadar sakin davranamayacağını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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