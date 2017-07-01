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ömür gedik, ünlü manken caner tanrıverdi'yi tokatladı

ÖMÜR GEDİK, ÜNLÜ MANKEN CANER TANRIVERDİ'Yİ TOKATLADI

Ünlü sanatçı Ömür Gedik, hayatından ilk kez bir erkeğe tokat attığını açıkladı.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 12:22
Puan Ver : Ömür Gedik, Ünlü Manken Caner Tanrıverdi'yi Tokatladı(6/10)3


Ünlü sanatçı Ömür Gedik, hayatından ilk kez bir erkeğe tokat attığını açıkladı. Gedik, “Gece Hayvanı” isimli şarkısının klip çekiminde manken ve oyuncu Caner Tanrıverdi'yi tokatladığını ve ansızın gelen tokat nedeniyle Tanrıverdi'nin sendelediğini söyledi.

Bodrum'da konser veren ünlü sanatçı Ömür Gedik sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Rixos Premium Bodrum'da sahne alan Gedik tatilcileri hem eğlendirdi hem duygulandırdı. 2 saat boyunca sahnede kalan Ömür Gedik'in yeni tarzı ise dikkatlerden kaçmadı. Rockçılar gibi siyah giyinen ve boynuna kalın bir zincir takan Gedik saç sitilini de değiştirdi.

Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömür Gedik söz ve müziğin kendisine ait olan “gece hayvanı” isimli şarkısının klip çekimlerinin bittiğini söyledi. 3 gün boyunca klip için rejim yaptığını ve sadece çorba, meyve suyu ve su içtiğini anlattı. Gedik, “Klibini çektiğimiz şarkı biraz daha rock tarzında. Şarkı rock tarzında olunca koyu bir makyaj ve koyu elbiseler ile geçecek bu sene. Sahne kıyafetleri de rock tarzında olacak” ifadelerini kullandı.

Gedik, gece hayvanı isimli şarkısının klip çekiminde beraber oynadığı oyuncu ve manken Caner Tanrıverdi'yi tokatladığını söyledi. Gedik, Tanrıverdi'yi yönetmen istediği için tokatladığını belirterek, “Klip çekimlerimizde Caner Tanrıverdi yer aldı. Dünya güzeli bir partnerim vardı. Çok güzel bir klip çekimi oldu. Klibin biraz sert sahneleri var. İlk kez bir erkeğe tokat attım. Yönetmenimiz Behzat Uygur, Caner Tanrıverdi'ye tokat atacaksın klipte ama onun haberi yok böyle çok daha gerçekçi olur dedi. Maalesef biraz da ayarı kaçırdım ve hızlı bir tokat attım. Attığım tokat ile Caner Tanrıverdi'de biraz sendeledi” şeklinde konuştu.



"Tarkan'ın yolu açık olsun"

Tarkan'ın yeni albümüne değinen Gedik şunları söyledi: “Tarkan çok güzel bir albüm yaptı. 7 yılın ardından güzel bir albüm geldi. Yolla şarkısını repertuarıma almayı düşünüyorum. Ben çok beğendim. Tarkan gerçekten bir dünya starı. Tarkan bir tane yolu açık olsun” dedi.

Açıklamalarının ardından Metin Özülkü ile aynı sahneyi paylaşan Ömür Gedik müzik ziyafeti çekti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ömür  Gedik  Ünlü  Manken  Caner  Tanrıverdi  Yi  Tokatladı    haber

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