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ömer'in defne'sine dudak uçuklatan teklif!

ÖMER'İN DEFNE'SİNE DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF!

Son dönemin en çok konuşulan ismi Elçin Sangu'ya bir giyim markası teklif yapmaya hazırlanıyor.

Tarih : 17 Aralık 2015, 11:23
Puan Ver : Ömer'in Defne'sine Dudak Uçuklatan Teklif!(4.9/10)7


Son dönemin en çok konuşulan ismi Kiralık aşk dizisiyle popülaritesini arttıran Elçin Sangu'ya bir giyim markası teklif yapmaya hazırlanıyor. Sangu'ya önerilecek ücret ise dudak uçuklatan türden.. Bir yıl boyunca dört Reklam filminde boy göstermesi için oyuncuya yaklaşık 2 milyon TL teklif edilecek.

Sangu, eğer bu teklifi kabul ederse Ocak ayında kameralar karşısında olacak. Güzel oyuncu daha önce Sarp Apak ve Öner Erkan ile başka bir reklam filminde boy göstermişti. Ayrıca Elçin Sangu, Google'ın açıkladığı '2015 yılında en çok arananlar'  listesinde 8. sırada yer aldı.








Etiketler: Ömer  İn  Defne  Sine  Dudak  Uçuklatan  Teklif    haber

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