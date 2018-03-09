ÖMER TOPRAKLI DORTMUND, EVİNDE YIKILDI
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Ömer Topraklı Borussia Dortmund, sahasında Salzburg'a 2-1 yenildi ve çeyrek final şansını zora soktu.
Dortmund - RB Salzburg maçında kazanan, 2-1'lik skorla Dortmund oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, Signal Iduna Park'ta oynandı.
Salzburg'a galibiyeti getiren goller, 49. dakikada penaltıdan olmak üzere 56. dakikada da bir gol atan Berisha'dan geldi. Dortmund'un tek sayısını ise 62. dakikada Schürrle kaydetti.
ÖMER TOPRAK PENALTI YAPTIRDI
Dortmund'da millioyuncumuz Ömer Toprak, 90 dakika sahada kaldığı mücadelede penaltıyı yaptıran isim oldu.
Karşılaşmanın rövanşı, 15 Mart'ta Avusturya'da oynanacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye-Almanya Arasındaki Krizi Çözen İsim Koltuğu Kaptırdı!
- Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı
- Kasap Baba, Cinsel İçerikli Film Bağımlısı Olan Oğlunun Elini Kesti
- Abd, Trump'a Direnen Eyalete Dava Açtı, Yanıt Gecikmedi: Bu Bir Savaş!
- Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar