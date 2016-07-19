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ömer toprak'ın transfer söylentilerine son nokta

ÖMER TOPRAK'IN TRANSFER SÖYLENTİLERİNE SON NOKTA

Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler, Borussia Dortmund'un ilgilendiği milli oyuncu hakkında net ifadeler kullandı.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 15:05
Puan Ver : Ömer Toprak'ın Transfer Söylentilerine Son Nokta(10/10)8


 Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Ömer Toprak'ın, gelecek sezon da takımında kalacağı açıklandı.



Bild gazetesine açıklamada bulunan Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler, Borussia Dortmund'un transfer listesinde yer alan Ömer'in mükemmel bir profesyonel olduğunu belirterek, "Ömer'in kalması bizim için çok iyi bir haber ve bundan dolayı mutluyuz. Onun en az bir yıl daha süper bir sezon geçireceğinden eminim." ifadesini kullandı.



Borussia Dortmund'un 26 yaşındaki futbolcuyu istediğini doğrulayan Völler, "Biz konumumuzdan bir adım bile uzaklaşmadık. Ömer'e ve Dortmund'a karşı dürüst davrandık. Pazarlığa hazırdık, ancak anlaşamadık. Bunun sebebi biz değiliz." diye görüş belirtti.



Ömer Toprak'ı transfer etmek için Borussia Dortmund'un 22 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtilen haberde, Bayer Leverkusen'in ise 25 milyon euroda ısrar ettiği vurgulandı.



Haberde ayrıca, sözleşmesinde özel bir madde bulunan milli oyuncunun gelecek sezon 12 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer olacağı iddia edildi.








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