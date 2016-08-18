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ÖMER HALİSDEMİR'İN ÖLMEDİĞİNİ ANLAYINCA İKİ EL DAHA ATEŞ ETTİLER!


ÖMER HALİSDEMİR'İN ÖLMEDİĞİNİ ANLAYINCA İKİ EL DAHA ATEŞ ETTİLER!
Tarih : 18 Ağustos 2016, 11:41
Puan Ver : Ömer Halisdemir'in Ölmediğini Anlayınca İki El Daha Ateş Ettiler!(0/10)


 Darbe girişiminin püskürtülmesinde kritik görev üstlenen Astsubay Ömer Halisdemir'in, cuntacı Semih Terzi'yi vurduğu anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre Halisdemir, Karargah binasına girmek isteyen Terzi'ye 3 el ateş etti. Saat 02.16.45'te cuntacılar, Halisdemir'e 4 saniyede toplam 15 el ateş etti. Ancak 15 kurşuna rağmen hala nabzı atan Halisdemir'e, Üsteğmen Mihrali Atmaca, yerde yatarken 2 el daha ateş etti. Gelen ambulans Halisdemir'e müdahale ettirmeden gönderildi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe planına ağır darbe vurulduğu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin yeni görüntülere ve ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılık dosyasına giren görüntülere göre, Silopi'de görevli FETÖ'cü general Semih Terzi, saat 02.16 sularında helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geldi. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın "Evladım oranın namusu sensin, makamı teslim etme" dediği şehit Astsubay Ömer Halisdemir, silahını alarak helikopterden inen cuntacıların arasına karıştı. Karargah binasına yaklaşan Terzi'yi içeriden çıkan bir subay karşıladı.








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