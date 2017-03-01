

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminin ardından Türkiye Patent Enstitüsü'ne (TPE) onlarca başvurun onlarca girişimci '15 Temmuz' adını Okulları eğitim-öğrenim hizmetleri için başvurmuş ve Red cevabı almıştı ve bir çok kurum başvurularda bulunmuştu gayrimenkul projeleri, dergi, kitap, gazete, sigorta hizmetleri, gümrük müşavirliği, çay, apartman gibi farklı farklı alanlarda kullanmak istemişti. Ancak 15 Temmuz direnişini ticarete dökmeye çalışan fırsatçılara devlet müdahale etmiş, başvuruları inceleyen TPE (Türkiye Patent Enstitüsü) taleplere 'Red'cevabı vermişti.







Mektebim Okulları okulun adını 'mektebim 15 temmuz şehitleri okulları' Türkiye Patent Enstitüsü talep etti ve 'Red' cevabı verdi ve ardından yine 'mektebim şehit astsubay ömer halisdemir okulları' şeklinde başvurdu ve tekrar Red cevabı aldı.







EŞİ PATENTİNİ ALDI



Ömer Halisdemir eşi Hatice Halisdemir 19.01.2017 günü Türkiye Patent Enstitüsü 13 / 28 / 29 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / sınıflarına başvurarak eşinin isminin patentini 27.01.2017 YAYIN KARARI çıktı ve almaya hak kazandı aldı. Böylece Ömer Halis Demir ismi eşinin oldu.







kaynak:sabah