

Darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci generallerden Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Ankara'da darbe girişimine yönelik hazırlanan bu ilk iddianamede yer alan 18 şüpheliden 17'si için 4'er kez, Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeci Üsteğmen Mihrali Atmaca için ise 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen soruşturma kapsamında ilk iddianame, Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili hazırlandı.







kaynak:hürriyet