O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ÖMER HALİSDEMİR'İ ŞEHİT EDEN DARBECİYE 5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!


ÖMER HALİSDEMİR'İ ŞEHİT EDEN DARBECİYE 5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!
Tarih : 01 Aralık 2016, 16:48
Puan Ver : Ömer Halisdemir'i Şehit Eden Darbeciye 5 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet!(6/10)7


Darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci generallerden Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Ankara'da darbe girişimine yönelik hazırlanan bu ilk iddianamede yer alan 18 şüpheliden 17'si için 4'er kez, Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeci Üsteğmen Mihrali Atmaca için ise 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen soruşturma kapsamında ilk iddianame, Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili hazırlandı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Ömer  Halisdemir  İ  Şehit  Eden  Darbeciye  5  Kez  Ağırlaştırılmış  Müebbet    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER