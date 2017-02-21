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ÖMER HALİSDEMİR'İ ŞEHİT EDEN DARBECİLER HAKİM KARŞISINDA!


ÖMER HALİSDEMİR'İ ŞEHİT EDEN DARBECİLER HAKİM KARŞISINDA!
Tarih : 21 Şubat 2017, 09:23
Puan Ver : Ömer Halisdemir'i Şehit Eden Darbeciler Hakim Karşısında!(10/10)11


FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 18 sanığın yargılanmasına Ankara'da başlandı.



Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeciler 14. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.



Ankara Adliyesinde yargılanacak 18 sanıktan 17'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından 4'er kez, sanık Mihrali Atmaca da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca bütün sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



 



kaynak:habertürk








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