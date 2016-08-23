'ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ' TABELALARI ASILDI
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Torba Kanun ile Niğde Üniversitesi'nin isminin 'Ömer Halisdemir Üniversitesi' olarak değiştirilmesinin ardından tabelalar indirilerek yerine şehidin adı yazıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Torba Kanun ile Niğde Üniversitesi'nin isminin 'Ömer Halisdemir Üniversitesi' olarak değiştirilmesinin ardından tabelalar indirilerek yerine şehidin adı yazıldı.
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