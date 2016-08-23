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'ömer halisdemir üniversitesi' tabelaları asıldı

'ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ' TABELALARI ASILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Torba Kanun ile Niğde Üniversitesi'nin isminin 'Ömer Halisdemir Üniversitesi' olarak değiştirilmesinin ardından tabelalar indirilerek yerine şehidin adı yazıldı.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 17:25
Puan Ver : 'ömer Halisdemir Üniversitesi' Tabelaları Asıldı(0/10)


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Torba Kanun ile Niğde Üniversitesi'nin isminin 'Ömer Halisdemir Üniversitesi' olarak değiştirilmesinin ardından tabelalar indirilerek yerine şehidin adı yazıldı.








Etiketler:   Ömer  Halisdemir  Üniversitesi    Tabelaları  Asıldı    haber

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