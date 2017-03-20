Ömer Halisdemir Davası Başladı! Sanıklara Yağlı Urgan Attılar
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ÖMER HALİSDEMİR DAVASI BAŞLADI! SANIKLARA YAĞLI URGAN ATTILAR


ÖMER HALİSDEMİR DAVASI BAŞLADI! SANIKLARA YAĞLI URGAN ATTILAR
Tarih : 20 Mart 2017, 10:18
Puan Ver : Ömer Halisdemir Davası Başladı! Sanıklara Yağlı Urgan Attılar(10/10)9


Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davanın sanıkları adliyeye getirildi.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma öncesinde sanıkları protesto eden bir grup vatandaş adliyenin C kapısı önünde toplandı. Jandarma ve polis de burada güvenlik önlemi aldı.



"Vatan haini FETÖ'nün uşakları" yazılı pankart açan, "Papalığın truva atı FETÖ", "Hırsız FETÖ", "Katil FETÖ", "Bu vatan milletindir, darbecilerin değil" yazılı dövizler taşıyan protestocular, "Hepimiz Ömer Halisdemiriz" ve "İdam isteriz" sloganları atarak, tekbir getirdi.



Jandarma araçları kapının karşısındaki yolda durduktan sonra sanıklar adliyenin C kapısından içeri sokuldu. Jandarmanın oluşturduğu koridorun arasından geçirilen sanıkların üzerine bazı protestocular yağlı urganlar attı.



 



kaynak:habertürk








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