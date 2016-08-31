

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Suriye'deki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.







AA'ya konuşan Çelik, Türkiye'nin PYD ile uzlaşma sağladığı iddialarını kesin bir dille yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:







"Şunu kesinlikle kabul etmiyoruz, bunu bazı ülkelerin sözcüleri de söylüyorlar, 'Türkiye'yle Kürt unsurlar arasında PYD'yi kastederek bir uzlaşma ya da bir ateşkes sağlandı' gibi.







Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir, meşru bir devlettir. Bir terör örgütüyle eşit değerlendirilerek bu ikisi arasında bir mutabakat varmış, bir anlaşma varmış gibi, bu değerlendirilemez."







PYD'nin Suriye'nin kuzeyine Esad rejimi tarafından bilinçli olarak yerleştirildiğini de söyleyen Çelik, "Esad rejimi muhalifler orayı ele geçirmesin diye PYD'yi bilinçli olarak oraya yerleştirdi. PYD'nin orada alan kazanması Esad rejiminin bir karakol faaliyetini yürütmesi bakımındandır. Ordunun bir takım silahlarını da PYD'ye devrettiler o zaman. Fiilen Esad rejiminin verdiği motivasyonla orada alan kazandılar" diye konuştu.