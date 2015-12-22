

Ömer Çelik resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile yürütülen müzakerelerin Filistin davasına etki etmeyeceğini söyleyerek "Devletler arası ilişkilerde inişler ve çıkışlar olabilir ancak bizim halklarla iliskilerimiz her zaman dostane bir düzleme sahiptir" dedi. İlişkilerin normalleşmesi için, İsrail'in sunulan şartları kabul etmesi gerektiğini beliren Çelik, "Henüz nihai bir anlaşmaya varılmış değildir. Görüşmelerde ilerleme kaydedilmiştir. Nihai anlaşma yapılmadan Anlaşmanın içeriği olarak dolaşan haberler doğru değildir. Mavi Marmara şehitleri konusundaki hassasiyetimiz tüm bu süreçlerde temel yaklaşımımızdır"







AK Parti Sözcüsü Çelikin açıklamaları şöyle:







"İsrail'le normal olan ilişkilerimiz, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine gaddarca saldırması ile bozulmuştur. Bu saldırı neticesinde kardeşlerimiz şehit oldu. Hepsine bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. İsrail'le iliskilerimizin yeniden normalleşmesi, Mavi Marmara saldırısı sonrasında dile getirdiğimiz şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Bu konuda görüşmeler sürmektedir. Henüz nihai bir anlaşmaya varılmış değildir. Görüşmelerde ilerleme kaydedilmiştir. Nihai anlaşma yapılmadan Anlaşmanın içeriği olarak dolaşan haberler doğru değildir. Mavi Marmara şehitleri konusundaki hassasiyetimiz tüm bu süreçlerde temel yaklaşımımızdır. İlkeli duruşumuz aynen devam edecektir. Tüm şartlarımız yerine geldiğinde İsrail ile normalleşme mümkün olacaktır. Ak Parti'nin Filistin davasındaki hassasiyeti, İsrail ile ilişkilerin seyrinden etkilenmeyecek tarihsel ve ilkesel bir derinliğe sahiptir. Devletler arası ilişkilerde inişler ve çıkışlar olabilir ancak bizim halklarla iliskilerimiz her zaman dostane bir düzleme sahiptir. Mesele bundan ibarettir..."