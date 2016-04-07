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ömer çelik: kılıçdaroğlu ahlaki problem haline geldi

ÖMER ÇELİK: KILIÇDAROĞLU AHLAKİ PROBLEM HALİNE GELDİ

AK Parti Sözcüsü Çelik, Bakan Ramazanoğlu'na yönelik sözleri üzerinden eleştirdiği Kılıçdaroğlu için "Şu andan itibaren Türk siyaseti için bir ahlaki problem haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Tarih : 07 Nisan 2016, 17:15
Puan Ver : Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu Ahlaki Problem Haline Geldi(5/10)5


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na yönelik sözlerini eleştiren Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki bir problem haline geldiğini savundu.



Çelik, "Şu andan itibaren Kılıçdaroğlu, Türk siyaseti için bir siyasi problem olmanın ötesine geçmiş, bir ahlaki problem haline gelmiştir" dedi.



Ömer Çelik konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Ana muhalefet partisi demokrasilerde istismani yer sahiptir. İktidar olmaya en yakın aday olarak görülür. Uslübü de bu nedenle iddialı olmak zorundadır. Dünyada genel olarak iktidar süreleri boyunca destekleri düşer, ana muhalefetin ise oyu artar ama Türkiye'de tersi oluyor.



Kılıçdaroğlu'nun bu son üslubu, hanımefendiye karşı kullandığı dil özensizlik olarak değerlendirilebilirdi ama bunu düzeltmedi. Arkasında durmaya devam etti.



Şu andan itibaren Kılıçdaroğlu, Türk siyaseti için bir siyasi problem olmanın ötesine geçmiş, bir ahlaki problem haline gelmiştir. Türkiye'nin köklü siyasi partilerinden biri olan CHP'nin başında olması da kuşkusuz büyük bir talihsizliktir.



Ana muhalefet partisini bizim karşısında güçsüz kılan şahsın, bir kadın bakana dönük olarak kullandığı bu üslup onu ahlaki problem haline getirmiştir. Kılıçdaroğlu hem siyasi hem ahlaki problem olmuştur. Bu asla kabul edilemez üslubuyla demokrasiye karşı sabotaj yapan bir kişilik haline gelmiştir.



Muhakkak kınanması gereken bu açıklamanın arkasında durarak CHP de Kılıçdaroğlu ile aybnı seviyeye savrulmuş oldu. Biz siyasette çeşitli polemikler, söylemler hatırlıyoruz ama en vahimi budur. Bu Türk siyasi tarihinde Kılıçdaroğlu ile beraber anılacak ve ayıplanacak bir tablodur."



"CHP SABOTE ETTİ"



Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, CHP'nin anayasa çalışmalarını sabote ettiğini ileri sürdü.



Başkanlık sistemi nedeniyle tartışmaların sona erdirildiğini dile getiren Çelik, "Uzlaşma komisyonu dağıtılmadan tartışma sürdürülebilirdi. Madem başkanlık sistemine karşısınız, parlamenter sisteme ilişkin teklifinizi getirin demiştim, onu da yapmadılar. Biz yeni anayasayı konuşmak istiyoruz. Ama onlar ısrarla etiketleri çarpıştırmak istiyorlar. Siyasi açıdan kendine güvenen ortaya çıkabilirdi ama bu tartışmadan kaçtılar. Bizim takvimimiz kendi tutarlılığı içinde ilerlemektedir" diye konuştu.








Etiketler: Ömer  Çelik  Kılıçdaroğlu  Ahlaki  Problem  Haline  Geldi    haber

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