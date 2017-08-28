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ÖMER ÇATKIÇ, FETULLAH GÜLEN'İN TALİMATIYLA BANK ASYA'YA 1 MİLYON DOLAR YATIRMIŞ


Ömer Çatkıç, Fetullah Gülen'in Talimatıyla Bank Asya'ya 1 Milyon Dolar Yatırmış
Tarih : 28 Ağustos 2017, 16:30
Puan Ver : Ömer Çatkıç, Fetullah Gülen'in Talimatıyla Bank Asya'ya 1 Milyon Dolar Yatırmış(10/10)6

Eski milli kaleci Ömer Çatkıç geçtiğimiz hafta FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Organize Suçlarla mücadele ekipleri tarafından evinde gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çatkıç buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

GÜLEN'İN ÇAĞRISINDAN SONRA BANK ASYA'YA 1 MİLYON DOLAR YATIRMIŞ

Skorer'in haberine göre; şüpheli Ömer Çatkıç'ın savcılık tarafından kriptolu haberleşme programı Bylock programı kullandığı, yine FETÖ/PDY örgüt lideri Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine 21 Ocak 2014 tarihinde Bank Asya'ya hesap açtırarak 1 milyon dolar para yatırdığı, bu tarihten itibaren açmış olduğu hesabı üzerinden uzun süre para yatırıp çektiği, aktif olarak Bank Asya hesabını kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli Ömer Çatkıç savcılık tarafından FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Çatkıç'ın ise sorgusunda bütün suçlamaları reddettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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