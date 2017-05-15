Omega-3 ve D Vitamini eksikliği hayatımızdaki en önemli ve gizli sağlık problemlerindendir.



Vücudunuzdaki Omega-3 eksikliği kireçlenme, astım ve psikolojik bozukluklar gibi sayısız enflamatuvar durumların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu eksiklik aynı zamanda kanser ve kalp hastalıklarının oluşma riskini de arttırdığı düşünülür.



Doktorunuz Omega-3 eksikliğiniz olduğunu söylüyor ise bunu ciddiye almalısınız çünkü bu durum Omega-6 ve Omega-3 oranlarının denge durumundan çıkmasına ve genel olarak enflamasyon düzeylerinizin artmasına neden olabilir, keza bu denge çok önemlidir.



Bugün şehir yaşamındaki insanların ortalama Omega-6 ve Omega-3 oranı ortalama 15:1 olarak görülmektedir. Bunu atalarımızın oranları ile karşılaştıracak olur isek, oranları 1:1'dir. Aradaki bu büyük fark beslenme bozukluğumuzun bir ispatı niteliğindedir.



Omega-3 yağ asitlerini yükseltme çabası, düşük karbonhidrat diyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu program sizi daha fazla balık ve yeşillik yemeniz ve gerektiğinde Omega-3 takviyesi almanız için cesaretlendirir. Bu ölçüler kilo vermenize yardımcı olacak ve sağlığınızı büyük ölçüde iyileştirecektir.







kaynak:sabah