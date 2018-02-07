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Olympique Marsilya 9 Golle Turladı
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Olympique Marsilya 9 Golle Turladı

OLYMPİQUE MARSİLYA 9 GOLLE TURLADI

Fransa Kupasında Olympique Marsilya, deplasmanda Bourg-en-Bresse'yi 9-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Tarih : 07 Şubat 2018, 10:10
Puan Ver : Olympique Marsilya 9 Golle Turladı(6/10)2

Olympique Marsilya, Fransa Kupası son 16 turunda ikinci lig ekibi Bourg-en-Bresse'e konuk oldu.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan konuk takım, 10. dakikada Luiz Gustavo, 13. dakikada penaltıdan Dimitri Payet, 16. dakikada Lucas Ocampos, 20 ve 40. dakikalarda Kostas Mitroglou'nun golleriyle ilk devreyi 5-0 önde bitirdi.

GOLLER YAĞMUR GİBİ

İkinci yarıda farkı açan Marsilya ekibi, 48 ile 71. dakikalarda Lucas Ocampos, 81. dakikada Kostas Mitroglou ve 89. dakikada penaltıdan Clinton N'Jie'nin kaydettiği gollerle mücadeleyi 9-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Son haftalarda farklı skorlara imza atan Olympique Marsilya, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Metz'i 6-3 yendikten sonra bu kez Ocampos ve Mitroglou'nun "hat-trick" yaptığı maçta Bourg-en-Bresse karşısında 9 golle galip gelmeyi başardı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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