OLYMPİAKOS'UN HOCASI BJK'Lİ FUTBOLCUYA HAYRAN KALDI
Olympiakos Teknik Direktörü Vasilis Vouzas, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, siyah beyazlıların attığı gole kadar...
Olympiakos Teknik Direktörü Vasilis Vouzas, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, siyah beyazlıların attığı gole kadar fırsat bulamadığını ifade ederek "Gol yedikten sonra konsantrasyonumuz bozuldu, güven kaybı yaşadık" dedi. İstemedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını belirten Vouzas, şunları söyledi:
"BEŞİKTAŞ RÖVANŞTA DAHA STRESLİ OLACAK"
"Gerçekten beraberlik istiyor olsaydım 0-0'ı tercih ederdim. Şimdi Beşiktaş'ın avantajı var ancak ikinci karşılaşmada daha stresli olacak. Taraftarı önünde gol atması gerekecek. Daha iyi oynaması gerekecek. Olympiakos Avrupa'da elit bir takım olduğunu gösterdi. Rövanşta daha iyi oynamaya çalışacağız."
kaynak:sabah
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