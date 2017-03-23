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olympiakos'ın yeni hocası lemonis oldu

OLYMPİAKOS'IN YENİ HOCASI LEMONİS OLDU

Olympiakos'ta alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen teknik direktör Bento'nun yerine gelen isim belirlendi.

Tarih : 23 Mart 2017, 14:33
Puan Ver : Olympiakos'ın Yeni Hocası Lemonis Oldu(7/10)4


Yunanistan Süper Lig takımlarından Olympiakos'ta teknik direktörlük görevine Takis Lemonis getirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Yunan teknik adamla anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Lemonis, teknik direktörlük kariyerinde Olympiakos ile 4, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Omonia ile de bir kez lig şampiyonluğu yaşadı.



 



kaynak:sabah








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