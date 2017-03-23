OLYMPİAKOS'IN YENİ HOCASI LEMONİS OLDU
Olympiakos'ta alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen teknik direktör Bento'nun yerine gelen isim belirlendi.
Yunanistan Süper Lig takımlarından Olympiakos'ta teknik direktörlük görevine Takis Lemonis getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Yunan teknik adamla anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Lemonis, teknik direktörlük kariyerinde Olympiakos ile 4, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Omonia ile de bir kez lig şampiyonluğu yaşadı.
kaynak:sabah
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