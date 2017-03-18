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Olympiakos, Türk Takımlarına 2 Günde 2 Kez Yenildi
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olympiakos, türk takımlarına 2 günde 2 kez yenildi

OLYMPİAKOS, TÜRK TAKIMLARINA 2 GÜNDE 2 KEZ YENİLDİ

Yunan ekibi Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'a 4-1, Euroleague'de de Galatasaray'a 80-71 mağlup oldu.

Tarih : 18 Mart 2017, 12:11
Puan Ver : Olympiakos, Türk Takımlarına 2 Günde 2 Kez Yenildi(9/10)11


Yunan ekibi Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'a 4-1, Euroleague'de de Galatasaray'a 80-71 mağlup oldu.



Yunan kulüplerinden olan Olympiakos, bu hafta Türk takımlarından ağır yenilgiler aldı. Türk takımları, kırmızı-beyazlılar karşı futbol ve basketbolda oynadığı 2 karşılaşmadan 2 galibiyet aldı.



 



kaynak:sabah






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