Yunan ekibi Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'a 4-1, Euroleague'de de Galatasaray'a 80-71 mağlup oldu.



Yunan ekibi Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'a 4-1, Euroleague'de de Galatasaray'a 80-71 mağlup oldu.



Yunan kulüplerinden olan Olympiakos, bu hafta Türk takımlarından ağır yenilgiler aldı. Türk takımları, kırmızı-beyazlılar karşı futbol ve basketbolda oynadığı 2 karşılaşmadan 2 galibiyet aldı.







kaynak:sabah