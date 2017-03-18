OLYMPİAKOS, TÜRK TAKIMLARINA 2 GÜNDE 2 KEZ YENİLDİ
Yunan ekibi Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'a 4-1, Euroleague'de de Galatasaray'a 80-71 mağlup oldu.
Yunan ekibi Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'a 4-1, Euroleague'de de Galatasaray'a 80-71 mağlup oldu.
Yunan kulüplerinden olan Olympiakos, bu hafta Türk takımlarından ağır yenilgiler aldı. Türk takımları, kırmızı-beyazlılar karşı futbol ve basketbolda oynadığı 2 karşılaşmadan 2 galibiyet aldı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar