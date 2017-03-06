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olympiakos şokta!

OLYMPİAKOS ŞOKTA!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde yine zirvede olsa da uzun süre sonra ilk kez bu kadar zorlanıyor.

Tarih : 06 Mart 2017, 11:02
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde yine zirvede olsa da uzun süre sonra ilk kez bu kadar zorlanıyor.



Kırmızıbeyazlılar, Perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçtan önce dün PAOK'a deplasmanda 2-0 yenilerek 13 yıl sonra liginde ilk kez üst üste 3 yenilgi aldı.



 



kaynak:sabah

 








Etiketler: Olympiakos  Şokta    haber

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