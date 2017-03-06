OLYMPİAKOS ŞOKTA!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde yine zirvede olsa da uzun süre sonra ilk kez bu kadar zorlanıyor.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde yine zirvede olsa da uzun süre sonra ilk kez bu kadar zorlanıyor.
Kırmızıbeyazlılar, Perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçtan önce dün PAOK'a deplasmanda 2-0 yenilerek 13 yıl sonra liginde ilk kez üst üste 3 yenilgi aldı.
kaynak:sabah
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