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olympiakos, istanbul'a geldi

OLYMPİAKOS, İSTANBUL'A GELDİ

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında yarın Beşiktaş ile Vodafone Arena'da karşılaşacak olan Yunan ekibi Olympiakos, İstanbul'a geldi.

Tarih : 15 Mart 2017, 15:33
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Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 1-1'in rövanşında Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan Yunan ekibi, polis eşliğinde otobüse bindi.



20 futbolcunun bulunduğu kafilede, Oscar Cardozo yer almazken, ilk maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Seba, kadroya dahil edildi. Olimpiakos, maç öncesi son antrenmanını saat 19.30'da Vodafone Arena'da yapacak.



 



kaynak:sabah








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