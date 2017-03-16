Olympiakos - Galatasaray Maçı Ne Zaman Saat Kaçta?
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olympiakos - galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

OLYMPİAKOS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Tarih : 16 Mart 2017, 15:18
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Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak Olympiakos - Galatasaray maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.



 



kaynak:sabah








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