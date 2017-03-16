OLYMPİAKOS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.
Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak Olympiakos - Galatasaray maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
kaynak:sabah
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