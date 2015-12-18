

Anadolu Efes, THY Euroleague B Grubu son haftasındakarşılaşacağı Yunan ekibi Olympiacos ile 31. randevusuna çıkacak. THYEuroleague B Grubu 10. ve son haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 21.45'te liderOlympiakos'a konuk olacak.Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 2015-2016sezonu 1. tur B Grubu 10. ve son hafta karşılaşmasında deplasmanda Yunanistantemsilcisi lider Olympiakos ile karşılaşacak. Olympıacos ile Anadolu Efes 31. karşılaşmasıolacak. Anadolu Efes sıralamasını belirleyecek maçta Atina deplasmanında!Temsilcimiz, 21.45'te Olympiakos ile mücadele edecek.







Anadolu Efes, THY Euroleague B Grubu son haftasındakarşılaşacağı Yunan ekibi Olympiacos ile 31. randevusuna çıkacak.







THY Euroleague B Grubu 10. ve son haftasında Anadolu Efes,yarın TSİ 21.45'te lider Olympiakos'a konuk olacak. Efes, B Grubu'nda 14 puanlaaverajla ikinci sırada bulunuyor. Lacviert-beyazlılar, Yunanistandeplasmanından galip gelip, ikinci sıradaki yerini korumak için sahaya çıkacak.







OLYMPIAKOS, ANADOLU EFES KARŞI ÜSTÜN







Olympiacos ile Anadolu Efes bugüne kadar Avrupa kupalarında30. kez karşılaştı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar, 17 kez galip gelirken,Lacivert-beyazlılar 13 kez sahadan galip ayrıldı. Anadolu Efes, Yunanistandeplasmanında oynadığı 15 karşılaşmada ise 5 kez gülen taraf olmayı başardı.Lacivert-beyazlılar, son 8 Olympiacos deplasmanından ise galibiyet çıkaramadı.İki takım arasında en farklı skor ise Anadolu Efes'in Olympiacos'u deplasmanda110-59 yenmesiyle oldu.