

Anadolu Efes Spor Kulübü, THY Avrupa Lig'i play-off serisi ilk maçında Çarşamba günü Yunanistan'ın Olympiacos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.







Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın tur atlayacağı eşleşmede, ilk maç Pire'de Barış ve Dostluk Stadyumu'nda 19 Nisan Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Normal sezonu 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Olympiacos, 17 galibiyet ve 13 yenilgiyle 6. sırayı alan Anadolu Efes karşısında saha avantajına sahip oldu. İkinci maçı da Pire'de oynanacak eşleşmede üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşmaya Abdi İpekçi Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Seride durum 2-2 olursa beşinci ve son maç Pire'de oynanacak ve Dörtlü Final'e kalan takım belli olacak.







kaynak:sabah







kaynak:sabah