Ünlü Türkücü Mustafa Yıldızdoğan "Ölürüm Türkiyem" şarkısının çalıntı olduğuna dair çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BENİ HER ŞEYLE İTHAM EDEBİLİRLER AMA HIRSIZLIKLA ASLA"

İddialara ateş püsküren Yıldızdoğan, "Ben inanıyorum ki, 7'de 70'e 80 milyon Mustafa Yılızdoğan'ı her şeyle itham edebilirler ama hırsızlıkla asla" diye konuştu.

"ÖLÜRÜM TÜRKİYEM'İ 1992'DE BESTELEDİM"

Ünlü türkücü, "Ömrü boyunca vatan diyen, bayrak diyen, millet diyen, Allah diyen ve bu uğurda mücadele veren siyaset üstü, politika üstü tavrımla ortaya koyduğum, 1992 yılında bestelediğim 1993 yılında da 'Türkiyem' albümüne koyduğum rahmetle hürmetle minnetle andığım Türkiye'nin en büyük şairlerinden, gönül sultanım Dilaver Cebeci'nin şiirini biz besteledik ve 27 yıldır bu güzel memleketimin zaferlerinde ve üzüntülerinde "Ölürüm Türkiye"m çaldı. Ben şahsım adına şunu söylüyorum; ben daha hiçbir yerde 'Ölürüm Türkiyemin' de müziği bana aittir dememişimdir. O benim aileden görmüş olduğum Müslüman Türkün edep ve terbiyesinden kaynaklanan bir güzelliktir" dedi.

"VATAN HAİNLERİ BİRLEŞMİŞ, HIRSIZLIK YAPTIĞIMI SÖYLÜYOR"

15 Temmuz sonrasında şarkının yeniden parladığını söyleyerek, "Çünkü 'Ölürüm Türkiyem' gibi eserler bir asırda bir gelir, 50 yılda bir gelir o da Allah bize nasip etmiş. Dün kendini bilmezler vatan hainleri, bayrak hainleri, millet düşmanları birleşmişler bir grup kurmuşlar ve Mustafa Yıldızdoğan hırsızlık yapmış... Sosyal medyada tweette görüntü olarak görseldeki resim 2 yıl önce bir yerden çekilen resim. Onu siyah beyaz yapmışlar eskitmişler.

"CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA MÜRACAATIMI YAPTIM"

Dolayısıyla parça ile parçanın benzeştiği yani müzik bir bilim dalı ve bu bilim dalının da ustaları var. Müzik eserleri, yapımcıları MESAM'da, MSG de bu eserin hiçbir yapımı kime ait olduğu hangi şirkete ait olduğu yok. Dolayısıyla nereden çıktığını bilmiyorum ama bugün Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatımı yaptım. Suç duyurumu bulundum. Mustafa Yıldızdoğan'ı her şeyle itham edebilirsiniz ama hırsızlıkla asla itham edemezsiniz.

"VATAN VE BAYRAK DÜŞMANLARININ TABİ Kİ ODAK NOKTASI OLACAĞIM"

Yıldızdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü:

15 Temmuz sonrasında, bu birliğin, beraberliğin, Yenikapı ruhunun oluşması hususunda bizim milletimize ve devletimize sunmuş olduğumuz, ben vatan demişim, ben bayrak demişim ve 30 yıldır dünyanın neresinde olursa olsun ay yıldızı bayrağın dalgalandığı her yerde Kanadası'ndan, Avustralya'sına kadar ben varım vatan diyen bayrak diyen. Vatan ve bayrak düşmanların tabii ki odak noktası olacağım. Ben onur duyarım gurur duyarım. Burada dün sosyal medya da şuan yurtdışında kaçak olan Can Dündar şuan yurtdışında kaçak olan Emre Uslu ve HDP'li milletvekilleri bana bu ithamda bulunuyor."ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR ÖLÜRÜM TÜRKİYEM DİYECEĞİM"

Yıldızdoğan, "Ben buradan sizin aracılığınızla milletime şunu söylemek istiyorum; Can Dündar, Emre Uslu ve onun gibi hainler sizin gidebilecek olduğunuz bir memleket vardır elbet ama benim bu topraklardan başka gidebileceğim hiçbir yer yok. Ondan dolayı ben diyorum, 'Ölürüm Türkiyem' ve ömrümüzün sonuna kadar da 'Ölürüm Türkiyem' diyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin yüreğimizde yeri vardır. Ayrımcılık yapmak isteyen bir şeyleri kaşımak isteyenler onlar beyhudedir. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinde bu güzel vatanda birlik içerisinde beraberlik içerisinde sazımızı çalmaya türkümüzü söylemeye devam edeceğiz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yaşasın yüce Türk Milleti" ifadelerini kullandı.-

Kaynak: haberinburada