Kaçamak Ölümle Bitti! Baldızı İle Fantezi Yaparken Boğarak Öldürdü
Juventus'tan Muhteşem Geri Dönüş! Yıkıp Geçtiler
Basel Kazandı, Turu Manchester City Geçti
Meclis'te Afrin Kavgası! 3 Milletvekili Yaralandı
İşte Meclis'teki Afrin Kavgasından İlk Görüntüler!
Google'dan, Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Doodle
Hikayeler Farklı, Acılar Aynı! Suriyeli Kadınlar Vatan Aşkıyla Yaşıyor
Yaptırım Yok, Çağrı Çok! Bm Yine Esad'a Seslendi: Ateşkese Uy!
Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Avrupa'nın Göbeğinde Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı
Sofralara Girmeden Yakalandı! Tam 4 Ton
Prens '10 Numara'ya Girdi, Protesto Sesleri Yükseldi: Katil Selman
İran'da Askeri Depoda Büyük Patlama! Zırhlı Tugay Tahliye Edildi
Ab'den Ekonomik Misilleme Hazırlığı: Abd Ürünlerine Karşı Tedbir Alınacak
Yok Artık! Kör Testereyle Bacaklarını Kesmeye Çalıştılar
Uyuşturucu Çetesinden Korkunç İnfaz! 8 Kişiyi Öldürüp Parçaladılar
Bm'den Afrin Açıklaması: Ypg İle Görüşmelerde Sorun Çıktı!
Başörtüsünü Çıkarıp Rejime Meydan Okumuştu, Cezası Belli Oldu
Boluspor Seriye Bağladı
Oumar Niasse'dan Cenk Tosun'a Büyük Övgü!

Ölümüyle ünlü isimleri yasa boğdu! Peş peşe mesaj yayınladılar

ÖLÜMÜYLE ÜNLÜ İSİMLERİ YASA BOĞDU! PEŞ PEŞE MESAJ YAYINLADILAR

Yoğun bakımda 1 aydır süren yaşam mücadelesini kaybeden ünlü menajer Yaşar Gaga'nın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu. Birçok isim, duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından dile getirdi.

Tarih : 07 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Ölümüyle Ünlü İsimleri Yasa Boğdu! Peş Peşe Mesaj Yayınladılar(8/10)4

Sezen Aksu'nun menajeri Yaşar Gaga, yoğun bakımda 1 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

ÜNLÜ İSİMLERİ YASA BOĞDU

Çapa Tıp Fakültesi'nde 1 aydır çoklu organ yetmezliğinden dolayı yoğun bakımda tutulan Yaşar Gaga'nın ölümü ünlüleri yasa boğdu.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları;

HADİSE: Yaşar Gaga... Çok üzgünüm. Nurlar içinde yatsın. Allah sevenlerine ve ailesine sabır versin.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: Ah be Yaşar Gaga! Her ölüm erken ölüm ama Yaşar daha gencecikti. Huzur içinde uyusun.

YONCA LODİ: Ah Yaşar ya... İnanmak öylesine güç ki. Cennet olsun, huzur dolsun mekanın...

OZAN ÇOLAKOĞLU: Allah rahmet eylesin.

EBRU GÜNDEŞ: Aramızdan çok erken ayrıldın. Huzur içinde uyu Yaşar Gaga...

DEMET AKALIN: Kalp kırmayın. Kimin önce gideceği belli değil. Yaşar Gaga'yla en son yılbaşında mesajlaşmışız.

YONCA EVCİMİK: Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm. Yolun ışık olsun sevgili Yaşar.

ÖZLEM YILDIZ: Mekanın cennet olsun Yaşar Gaga.

BANU ZORLU: Nurlar içinde yat Yaşar Gaga... Çok üzgünüm. Sözün bittiği yer.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ölümüyle  Ünlü  İsimleri  Yasa  Boğdu  Peş  Peşe  Mesaj  Yayınladılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER