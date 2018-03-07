ÖLÜMÜYLE ÜNLÜ İSİMLERİ YASA BOĞDU! PEŞ PEŞE MESAJ YAYINLADILAR
Yoğun bakımda 1 aydır süren yaşam mücadelesini kaybeden ünlü menajer Yaşar Gaga'nın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu. Birçok isim, duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından dile getirdi.
Sezen Aksu'nun menajeri Yaşar Gaga, yoğun bakımda 1 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti.
ÜNLÜ İSİMLERİ YASA BOĞDU
Çapa Tıp Fakültesi'nde 1 aydır çoklu organ yetmezliğinden dolayı yoğun bakımda tutulan Yaşar Gaga'nın ölümü ünlüleri yasa boğdu.
İşte ünlü isimlerin paylaşımları;
HADİSE: Yaşar Gaga... Çok üzgünüm. Nurlar içinde yatsın. Allah sevenlerine ve ailesine sabır versin.
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: Ah be Yaşar Gaga! Her ölüm erken ölüm ama Yaşar daha gencecikti. Huzur içinde uyusun.
YONCA LODİ: Ah Yaşar ya... İnanmak öylesine güç ki. Cennet olsun, huzur dolsun mekanın...
OZAN ÇOLAKOĞLU: Allah rahmet eylesin.
EBRU GÜNDEŞ: Aramızdan çok erken ayrıldın. Huzur içinde uyu Yaşar Gaga...
DEMET AKALIN: Kalp kırmayın. Kimin önce gideceği belli değil. Yaşar Gaga'yla en son yılbaşında mesajlaşmışız.
YONCA EVCİMİK: Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm. Yolun ışık olsun sevgili Yaşar.
ÖZLEM YILDIZ: Mekanın cennet olsun Yaşar Gaga.
BANU ZORLU: Nurlar içinde yat Yaşar Gaga... Çok üzgünüm. Sözün bittiği yer.
Kaynak: haberinburada
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