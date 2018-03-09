ÖLÜMÜ HİÇE SAYIP UMUDA YOL ALDILAR! 15 KİŞİLİK MİNİBÜSTE 40 GÖÇMEN
Erzurum'da yol çevirmesinde minibüs durduran polis, içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 39 kaçak göçmeni yakaladı.
Erzurum'da, bir minibüs içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 39 kaçak göçmen yakalandı. Ölümü hiçe sayan göçmenler, 15 kişilik minibüse şoförle birlikte 40 kişi bindi.
YOL ÇEVİRMESİNE TAKILDILAR
Oltu Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler Göle yolunda yol uygulaması yaparken Jandarmanın ihbarı üzerine kaçak göçmenleri taşıyan Mustafa İnalgeç (24) yönetimindeki 36 SA 585 plakalı minibüsü durdurdu.
GÖÇMENLER YAKALANDI
Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 18 Afgan, 15 Pakistan, 5 Bangladeş, 1 İran uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.
NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN KAÇAKLAR "OH" ÇEKTİ
Nefes almakta dahi güçlük çeken kaçaklar, minibüsten indirilince derin bir oh çekti. Emniyette ifadeleri alınan kaçak göçmenler Erzurum'un Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezine gönderildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı düşünülen sürücü ise gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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