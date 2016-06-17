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'olumsuz mesajlar beni üzüyor'

'OLUMSUZ MESAJLAR BENİ ÜZÜYOR'

'Kırık Kalpler' isimli yeni albümünden bahseden Sertab Erener, sosyal medyada hakkında yapılan yorumlardan şikayet etti.

Tarih : 17 Haziran 2016, 09:43
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Sertab Erener, 'Kırık Kalpler' adlı albümü hakkında sosyal medyada yapılan yorumlar hakkında, "Albümde yer alan parçalar genellikle slow ağırlıklı. Bence herkes çok beğendi ama sosyal medyadan gelen olumsuz mesajlar beni üzüyor. 25 yıllık müzik kariyerimde bir Allah'ın kulu kötü bir söz söylemedi. Hep çok güzel tepkiler aldım, ama sosyal medya çıkınca bütün işler tersine döndü" dedi.



"YILLARCA TEK BAŞIMA ÇALIŞTIM"



Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıllarda bir röportajında söylediği "Şarkı söylemekten sıkıldım" sözünün hatırlatılması üzerine, "Müzikte yıllarca tek başıma çalıştım, kariyer yaptım. Artık birlikte müzik yapabileceğim bir grubumun olmasını istiyorum. Zaten bu yönde bir çalışmamız var, önümüzdeki yıl bir şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.








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