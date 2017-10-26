Olumsuz hava koşulları sebebiyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

İDO'DAN SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kentte etkili olan yağışlı hava nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı.

Şirket, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de iptal etti.

Kaynak: haberinburada