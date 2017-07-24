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Ölümlü kaza yapan sürücüyü sarı cant yakalattı, polisten kaçamadı

ÖLÜMLÜ KAZA YAPAN SÜRÜCÜYÜ SARI CANT YAKALATTI, POLİSTEN KAÇAMADI

Antalya'da yaptığı kaza sonrası bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan Halil İres, otomobilinden düşen sarı cantların izi sürülerek yakalandı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 18:50
Puan Ver : Ölümlü Kaza Yapan Sürücüyü Sarı Cant Yakalattı, Polisten Kaçamadı(6/10)2

Antalya'da 2 Temmuz'da çarptığı motosikletin sürücüsü Yakup Sürer'in yaralanmasına, arkasındaki Melih Sepicioğlu'nun ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücü 37 yaşındaki Halil İres, otomobilinden düşen sarı cantların izi sürülerek yakalandı.

OTOMOBİL, MOTOSİKLETE ARKADAN ÇARPARAK KAÇTI

İller Bankası Kavşağı'nda 2 Temmuz günü plakası belirlenemeyen bir otomobil, Yakup Sürer'in kullandığı 31 ALP 48 plakalı motosiklete arkadan çarparak kaçtı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN EŞİNİN ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Kazada ağır yaralanan sürücü Sürer ile arkasında oturan akrabası Melih Sepicioğlu- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sepicioğlu'nun beyin ölümü gerçekleşince Havali Sepicioğlu, eşinin organlarını bağışladı. Sepicioğlu'nun organları 5 kişiye can oldu. 1.5 yaşındaki oğlu babasız kalan Havali Sepicioğlu, eşinin ölümüne neden olan sürücünün bulunmasını istedi. Polis, kaçan otomobil sürücüsünün belirlenmesi için özel ekip kurdu.

MOTOSİKLETE ÇARPAN OTOMOBİLİN MARKASI VE SİYAH RENKLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kazanın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu tarafından kurulan özel ekip, kaza bölgesini gören MOBESE ve işyerleri kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışma sonunda motosiklete çarpan otomobilin markası ve siyah renkli olduğu belirlendi.

POLİS EKİPLERİ ARACIN SARI CANTLI OLDUĞUNU TESPİT ETTİ

İl genelinde yapılan çalışmada, belirlenen araca uygun 104 otomobil tespit edildi. 104 aracı tek tek inceleyen ekipler, motosiklete vurup kaçan aracın sarı cantlı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, aracın plakasının 07 CVV 07 olduğu belirlendi.

POLİSTEKİ SORGUSUNUN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, aracın İpek İres adına kayıtlı olduğunu tespit etti. Araç, Yeniemek Mahallesi'nde üzeri brandayla kapatılmış halde bulundu. Aracı o gece simit ustası olan eşi Halil İres'in kullandığı beirlendi. Gözaltına alınan Halil İres, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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